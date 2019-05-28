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انتخاب نيجرفان البارزاني رئيسا لإقليم كردستان العراق

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انتخاب نيجرفان البارزاني رئيسا لإقليم كردستان العراق
Reuters AZAD LASHKARI
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انتخب برلمان إقليم كردستان العراق اليوم الثلاثاء نيجرفان البارزاني، رئيسا جديدا للإقليم خلفا لعمه مسعود البارزاني.

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وأفاد مراسلنا بأن "البارزاني حصل على أصوات أغلبية الأعضاء الحاضرين، ونال 68 صوتا من أصل 81"، مشيرا إلى أن "الجلسة شهدت انسحاب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي تقوده عائلة الرئيس العراقي الأسبق جلال طالباني".

وأضاف أن "حراك الجيل الجديد الذي يقوده السياسي المعتقل شاسوار عبد الواحد، انسحب من الجلسة" وقاطع التصويت.

يذكر أن نيجيرفان بارزاني شغل في الدورات السابقة والحالية منصب رئيس مجلس وزراء إقليم كردستان، وهو ابن شقيق مسعود بارزاني.

المصدر: RT

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