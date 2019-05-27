فند الأمير السعودي، عبد الرحمن بن مساعد، حقيقة وثيقة شهيرة يزعم أنها تثبت تنازل مؤسس الدولة السعودية الحالية، الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، عن فلسطين لصالح اليهود.

وقال بن مساعد في رد عبر موقع "تويتر" على الإعلامي الفلسطيني، جمال ريان، الذي نشر مؤخرا الوثيقة ذاتها، إنها مزيفة، منتقدا نسبتها للملك عبد العزيز وتجاهل موقفه المعلن في سجلات الأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية.

ونشر الأمير عبد الرحم، وهو شاعر سعودي معروف، اليوم الاثنين، سلسلة تغريدات على حسابه في "تويتر"، كتب فيها: "جمال ريان يظهر ما يدعي أنها وثيقة منسوبة – افتراء – إلى الملك عبدالعزيز رحمه الله عن إقراره بإعطاء فلسطين لليهود، ورغم أن الوثيقة المزعومة لا تحتاج لتفنيد، فالطفل يكتشف أنها مزورة، وقبل ذلك الحقائق المثبتة حتى في الأمم المتحدة عن موقفه رحمه الله المعاكس لما يدعيه ريان وأمثاله‏".

جمال رأيان يكذب كما يتنفس .. أتحداه أن يأتيني بتغريدة أوما يثبت أنني قلت الفلسطينيين باعوا أرضهم لليهود أو تطرقت لوالده من قريب أوبعيد حول هذا الأمر.. وأتحداه أن يأتيني بشيء صدر مني وفيه ترويج لأي شيء يخص والدته ووالده.. لاغرابة فمن يأتيك الصدق وأنت أول مذيعي الجزيرة pic.twitter.com/bAEvJApbJI — عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) May 27, 2019

وأضاف: "وعليه فإني أدعو الله باسمه الأعظم وأطلب منكم أن تؤمنوا على دعائي في هذه الليالي المباركة أن يوفق جمال ريان ويعلي منزلته في الدنيا والآخرة إن كانت هذه الوثيقة صحيحة، وأن يمحقه ويذله في الدنيا والآخرة إن كانت الوثيقة مزورة وأن يمحق الكاذب منّا فأنا أقول إنها مزورة وهو يدعي صحتها".

وختم الأمير السعودي رده على ريان بالقول: "رغم أن الأمر لا يحتاج إثبات أعرض الوثيقة المزورة وأعرض ختم الملك عبدالعزيز ( والذي يأتي بشكل خاتم بيضاوي وليس دائري كما جاء في الوثيقة الأضحوكة)".

رغم أن الأمر لا يحتاج اثبات اعرض الوثيقة المزورة وأعرض ختم الملك عبدالعزيز ( والذي يأتي بشكل خاتم بيضاوي وليس دائري كما جاء في الوثيقة الأضحوكة) pic.twitter.com/0Iy2SNfM4o — عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) May 26, 2019

المصدر: RT