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شاهد.. صورة نادرة للملك سلمان يقود مركبة عسكرية أثناء العدوان الثلاثي على مصر

أخبار العالم العربي

شاهد.. صورة نادرة للملك سلمان يقود مركبة عسكرية أثناء العدوان الثلاثي على مصر
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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أثناء العدوان الثلاثي على مصر.

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من الصبي الجالس إلى جانب الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز؟ (صورة)
من الصبي الجالس إلى جانب الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز؟ (صورة)

ونشر الأكاديمي والمحلل السياسي خالد محمد باطرفي صورة على حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وكتب: "الملك سلمان مع أخيه الأمير تركي بن عبد العزيز يقود مركبة عسكرية أثناء استعدادات الجيش السعودي للدفاع عن الشقيقة الكبرى مصر ضد العدوان الثلاثي البريطاني الفرنسي الإسرائيلي عام 1956".

وهذه ليست الصورة الأولى للملك سلمان بالزي العسكري، حيث سبق وأن تم نشر صورة له أثناء تدريبه في مصر خلال الفترة ذاتها.

المصدر: "تويتر"

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