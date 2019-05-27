شاهد.. صورة نادرة للملك سلمان يقود مركبة عسكرية أثناء العدوان الثلاثي على مصر

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أثناء العدوان الثلاثي على مصر.

#الملك_سلمان مع أخيه الأمير تركي بن عبدالعزيز يقود مركبة عسكرية اثناء استعدادات الجيش السعودي للدفاع عن الشقيقة الكبرى #مصر ضد العدوان الثلاثي البريطاني الفرنسي الاسرائيلي عام ١٩٥٦ .. هكذا هم ولاة أمرنا دوما في اول الصفوف. pic.twitter.com/4gZXQmeyeB — د. خالد محمد باطرفي (@kbatarfi) 25 мая 2019 г.

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ونشر الأكاديمي والمحلل السياسي خالد محمد باطرفي صورة على حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وكتب: "الملك سلمان مع أخيه الأمير تركي بن عبد العزيز يقود مركبة عسكرية أثناء استعدادات الجيش السعودي للدفاع عن الشقيقة الكبرى مصر ضد العدوان الثلاثي البريطاني الفرنسي الإسرائيلي عام 1956".

وهذه ليست الصورة الأولى للملك سلمان بالزي العسكري، حيث سبق وأن تم نشر صورة له أثناء تدريبه في مصر خلال الفترة ذاتها.

المصدر: "تويتر"