من الصبي الجالس إلى جانب الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز؟ (صورة)

ذكرت وسائل إعلام سعودية أن "معلومات جديدة" كشفت هوية طفل جالس إلى جانب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في صورة انتشرت على مواقع التواصل.

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وأفادت صحيفة "سبق" الإلكترونية بأن محاولات جرت لمعرفة اسم الطفل الذي ظهر إلى جانب الملك سلمان بن عبد العزيز "وهو متكئ على إحدى الوسائد في بساطة خلال إحدى المناسبات"، مضيفة أنه تبين أن الطفل في الصورة المتداولة وأخرى مشابهة لها هو " الأمير سلمان بن سلطان بن سلمان بن عبد العزيز".

sabq.org

المصدر: "سبق"