 
مباشر

من الصبي الجالس إلى جانب الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز؟ (صورة)

أخبار العالم العربي

من الصبي الجالس إلى جانب الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز؟ (صورة)
sabq.org
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lw2i

ذكرت وسائل إعلام سعودية أن "معلومات جديدة" كشفت هوية طفل جالس إلى جانب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في صورة انتشرت على مواقع التواصل.

إقرأ المزيد
مدير مكتب محمد بن سلمان يكشف جوانب من شخصية ولي العهد السعودي
مدير مكتب محمد بن سلمان يكشف جوانب من شخصية ولي العهد السعودي

وأفادت صحيفة "سبق" الإلكترونية بأن محاولات جرت لمعرفة اسم الطفل الذي ظهر إلى جانب الملك سلمان بن عبد العزيز "وهو متكئ على إحدى الوسائد في بساطة خلال إحدى المناسبات"، مضيفة أنه تبين أن الطفل في الصورة المتداولة وأخرى مشابهة لها هو " الأمير سلمان بن سلطان بن سلمان بن عبد العزيز".

من الصبي الجالس إلى جانب الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز؟ (صورة)
sabq.org

المصدر: "سبق"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا