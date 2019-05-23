كشف بدر العسكر مدير مكتب ولي العهد السعودي جوانب من شخصية محمد بن سلمان لا يعرفها إلا المقربين، وبينها تحلّيه بالشجاعة والقدرة على التراجع عن قراراته.

وفي حوار تلفزيوني رد العسكر على سؤال المذيع عن ولي العهد هل يتراجع؟ فأكد قائلا: "يتراجع.. الرجوع للحق شجاعة وهو شجاع".

وتطرق العسكر إلى أبعاد مختلفة من شخصية محمد بن سلمان منها، أنه كان "لديه هاجس كبير ومسؤوليات متعددة... وكان حريصا أن يقضي جل وقته في العمل... وما كان يستريح حتى في إجازة آخر الأسبوع وكان يركز على العمل الطويل الذي تكون له إنتاجية عالية".

ومن الملاحظات اللافتة التي رصدها مدير مكتب ولي العهد السعودي أن محمد بن سلمان "كان يداوم من دون شماغ"، وأنه يتمتع "بروح بسيطة مرحة"، وأضاف: "صدقني هو مرح على الرغم من أنه صارم وشديد لكن في عمله في إنجاز العمل.. لكنه مرح تحتار هل هو رئيسك أم صديقك.. هو كلاهما".

ولفت العسكر إلى أن ضغط العمل لم ينحسر عن ولي العهد إلا في السنوات القليلة الماضية، وهو الآن يعمل ما بين 10 و12 ساعة يوميا فيما كان يعمل أكثر من ذلك قبلا.

وكشف العسكر أن بن سلمان "لا يعطي رأيه إلا بعد أن يستمع للجميع.. وبعد أن تتبين له الصورة كاملة ليعطي رأيه ولا يستفرد بالقرار .. وقراره يرتبط برأي الأغلبية".

أما عن منهجه في العمل، فيتمثل وفق العسكر في أنه "يؤمن بالفريق القوي.. يؤمن بحوكمة قوية وبخطة عمل واضحة وبهدف واضح ولا يتراجع عن الهدف الذي يسير إليه في أي مرحلة من المراحل".

المصدر: روتانا خليجية