برلمان كردستان العراق يعلن أسماء المترشحين لمنصب رئيس الإقليم
AFP SAFIN HAMED
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أكدت هيئة رئاسة برلمان كردستان العراق، أن 5 أشخاص تقدموا بطلبات الترشح لمنصب رئيس الإقليم، عقب فتح باب الترشح يوم الـ12 حتى الـ14 من الشهر الجاري.
وذكرت الهيئة أن المترشحين خمسة أشخاص فقط، وهم، نيجيرفان إدريس مصطفى بارزاني، و أوميد عبد السلام قادر، ومحمد حمه صالح قادر، وريبوار عزيز مصطفى، وهيوا عبد الله خضر.
ونشر موقع "رووداو" السير الذاتية للمرشحين على موقعه الرسمي.
#رووداو تنشر السيرة الذاتية للمرشحين الخمسة لمنصب رئاسة إقليم #كوردستانhttps://t.co/DSbGeXgtPR— Rudaw عربية (@rudaw_arabic) 26 мая 2019 г.
المصدر: رووداو
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