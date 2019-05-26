برلمان كردستان العراق يعلن أسماء المترشحين لمنصب رئيس الإقليم

أكدت هيئة رئاسة برلمان كردستان العراق، أن 5 أشخاص تقدموا بطلبات الترشح لمنصب رئيس الإقليم، عقب فتح باب الترشح يوم الـ12 حتى الـ14 من الشهر الجاري.

وذكرت الهيئة أن المترشحين خمسة أشخاص فقط، وهم، نيجيرفان إدريس مصطفى بارزاني، و أوميد عبد السلام قادر، ومحمد حمه صالح قادر، وريبوار عزيز مصطفى، وهيوا عبد الله خضر.

ونشر موقع "رووداو" السير الذاتية للمرشحين على موقعه الرسمي.

المصدر: رووداو