مصدر يكشف لـRT اسم وزير عراقي حكم عليه بالسجن 7 سنوات

كشف مصدر حكومي عراقي لـRT، اليوم الأحد، عن اسم وزير صدر بحقه حكم بالسجن سبع سنوات.

وقال المصدر إن "وزير الثقافة الأسبق أسعد الهاشمي الذي كان ينتمي للحزب الإسلامي، حكم عليه بالسجن سبع سنوات"، علما أن هيئة النزاهة أشارت في وقت سابق من اليوم إلى حكم بالسجن بحق وزير ثقافة أسبق دون ذكر اسمه.

وتحدثت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة العراقية، اليوم الأحد، عن صدور حكم بالسجن بحق وزير ثقافة أسبق وذلك لاقترافه جريمة الإضرار العمد بأموال ومصالح الجهة التي كان يعمل فيها.

وذكر بيان للهيئة أن "محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكما غيابيا بحق وزير ثقافة أسبق يقضي بالسجن مدة سبع سنوات، وذلك لقيامه بإصدار أوامر بصرف أسلحة مختلفة دون سبب مقنع، خلافا للضوابط".

وأضافت أن "قرار الحكم الصادر في الثامن من مايو الجاري، استنادا إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات تضمن أيضا فقرتي إصدار أمر القبض بحق المدان الهارب، وتأييد قرار حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة".

والهاشمي تسلم حقيبة الثقافة في الحكومة العراقية عام 2006، ولكن حكم عليه غيابيا في العام 2008 بالإعدام، بتهمة التحريض على القتل.

المصدر: RT