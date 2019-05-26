توقيف سعودي في مطار بيروت وبحوزته 10 كغ من المخدرات

أوقف جهاز أمن مطار بيروت السعودي ح. الرويلي ومعه نحو 10 كغ من مخدر الكبتاغون في حقيبة سفره التي كان يحملها متوجها إلى مدينة الشارقة الإماراتية.

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وجرت عملية توقيف هذا المهرب السعودي بالتعاون بين جهاز أمن المطار ومخابرات الجيش اللبناني.

وأصدرت محكمة لبنانية قبل أشهر قليلة، حكماً بالسجن ضد الأمير السعودي من العائلة الحاكمة، عبد المحسن بن وليد آل سعود والذي عرف خلال السنوات الماضية باسم "أمير الكبتاغون".

وبحسب وسائل إعلام لبنانية، فإنه وبعد ثلاث سنوات ونصف، على إيقافه، أصدرت محكمة الجنايات في جبل لبنان، حكما بالسجن ست سنوات بحق الأمير السعودي عبد المحسن بن وليد آل سعود، بعد إدانته بتهريب 1900 كيلو غراما من حبوب الكبتاغون.



وتشمل العقوبة أيضاً تغريم الأمير السعودي مبلغ 10 ملايين ليرة لبنانية (6.6) آلاف دولار.



وأنزل القاضي العقوبة ذاتها بوكيل الأمير، ويدعى يحيى الشمري، علماً أن القاضي أدانهما بتهمة الاتجار بالمخدرات، وبرأهما من تهمة الترويج.



وكان الأمير السعودي عبد المحسن بن وليد آل سعود يعد لنقل كمية كبيرة جدا من حبوب الكبتاغون المخدرة بواسطة طائرة خاصة استأجرها تمهيدا لنقل المخدرات إلى منطقة حائل في السعودية لكن محاولته باءت بالفشل لدى فحص الحقائب في المطار، وجرى ضبطه وتوقيفه.

المصدر: الوكالة الوطنية