مصادر لـ RT: محادثات ظريف مع المسؤولين العراقيين خيمت عليها السرية

قالت مصادر لـRT، يوم السبت، إن المحادثات بين وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف والمسؤولين العراقيين خيمت عليها السرية.

وذكرت المصادر المقربة من مركز القرار أن زيارة ظريف جاءت لمعرفة موقف العراق من الأزمة بين واشنطن وطهران، فضلا عن مقترحات قدمها الجانب العراقي إلى الإيراني بهدف نزع فتيل الأزمة بين البلدين.

وبينت المصادر ذاتها أن الحكومة العراقية حثت الجانب الإيراني على الالتزام بشروط الاتفاق النووي بهدف تهدئة التوتر.

هذا، واستقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على مأدبة إفطار مساء السبت.

رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي يستقبل وزير الخارجية الايراني السيد محمد جواد ظريف. — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء (@IraqiPMO) 25 мая 2019 г.

وبحثا خلال اللقاء العلاقات بين العراق وإيران ومتابعة الملفات التي اتفق عليها الطرفان في زيارتي الرئيس روحاني إلى العراق ورئيس مجلس الوزراء إلى طهران.

وجرى التباحث أيضا في الأوضاع الإقليمية والدولية وكيفية تجنيب البلدين والمنطقة أضرار العقوبات ومخاطر الحرب.

وأكد الطرفان على أهمية الأمن والاستقرار للمنطقة وكيفية الإبقاء على الاتفاق النووي وكل ما فيه مصلحة البلدين والشعبين وشعوب المنطقة.

إلى ذلك، أفاد مراسل RT في العراق بأن وزيري خارجية العراق وإيران سيدلون بتصريحات صحفية صباح الأحد.

المصدر: RT + وكالات