أعلنت منظمة الصحة العالمية، رسميا، عن خلو الجزائر من وباء الملاريا ليصبح بذلك ثاني بلد إفريقي يخلو الوباء بعد موريشيوس سنة 1973، حسب المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك.

وأضافت المنظمة أن الأرجنتين هي أيضا ثاني بلد بإقليم المنظمة للأمريكيتين يُشهد على خلوه من المرض بعد مضي 45 عاما، وذلك عقب إعلان باراغواي منه في يونيو حزيران من العام الفائت.

وأكدت المنظمة الدولية أن الجزائر والأرجنتين سجلتا آخر حالات الإصابة بالملاريا عامي 2013 و2010 على التوالي.

ويُمنح البلد شهادة خلوه من المرض عندما يثبت أنه أوقف انتقال المرض فيه لمدة لا تقل عن 3 سنوات متتالية.

المصدر: جريدة النهار الجزائرية