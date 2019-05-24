قطاع غزة.. 16 إصابة في الجمعة الأهدأ منذ شهور

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة إصابة 16 فلسطينيا بجروح مختلفة بقنابل الغاز والأعيرة المطاطية أطلقتها القوات الإسرائيلية في الجمعة الـ59 لمسيرات العودة وكسر الحصار.

وقالت الوزارة إن الإصابات عولجت في النقاط الطبية، مشيرة إلى أنه من بين المصابين صحفي ومسعفة متطوعة أصيبا بقنابل غاز مباشرة.

ووصف مراقبون الجمعة التاسعة والخمسين بأنها الأهدأ في الأشهر الأخيرة حيث لم يطلق جيش الاحتلال الرصاص على المتظاهرين.

واستقبلت هيئة كسر الحصار التظاهرات بدعوات إلى البقاء داخل الخيام وعدم إحضار الأطفال إلى الحدود خوفا من إصابتهم بضربات شمس نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

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من جهته أكد القيادي في حماس إسماعيل رضوان استمرار مسيرات العودة بأدواتها السلمية، مضيفا أن المسيرات ستفشل "صفقة القرن".

وحذر رضوان في كلمة له خلال مسيرات العودة من تهرب إسرائيل من تطبيق تفاهمات كسر الحصار، داعيا لوحدة وطنية على أساس "الشراكة والحفاظ على الثوابت".

وفي ذات السياق جدد رضوان "رفض الشعب الفلسطيني مؤتمر البحرين وكل الصفقات المشبوهة".

ووفقا لوكالة معا، فإنه من المتوقع أن تبدأ إسرائيل بتنفيذ تفاهمات التهدئة بدءا من يوم الأحد.

المصدر: معا