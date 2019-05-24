لبنان.. أزمة موازنة 2019 نحو الانفراج

وافقت الحكومة اللبنانية اليوم الجمعة، على جميع بنود موازنة العام الجاري 2019، بعد مناقشات طويلة استمرت 19 جلسة.

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وأعلن وزير المال علي حسن خليل، أن جلسة ختامية ستعقد في القصر الجمهوري في بعبدا لإقرار الموازنة، بعد مناقشات شاقة استمرت 19 جلسة.

وقال وزير الإعلام اللبناني، جمال الجراح، إن الجلسة المقبلة، ستكون برئاسة رئيس الجمهورية، ميشال عون، للإعلان عن جميع بنود الموازنة، وسيتحدث وزير المالية عن كل الأرقام الواردة فيها.

المصدر: RT