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ديون لبنان تسجل 86,2 مليار دولار

مال وأعمال

ديون لبنان تسجل 86,2 مليار دولار
Reuters
ارتفاع في ديون لبنان
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سجل إجمالي الدين العام اللبناني ارتفاعا بنسبة 1.2% شهريا، وبنسبة 5.3% سنويا، ليصل في الربع الأول من 2019 إلى 86.2 مليار دولار.

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وعزا بيان صدر عن وزارة المالية اللبنانية هذا الارتفاع للزيادات في ديون العملة المحلية، وديون العملة الأجنبية في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

وأوضح البيان أنه نمت حصة الديون الأجنبية من إجمالي الدين الإجمالي اللبناني من 37.4% في الربع الأول من 2018 إلى 39.2% في الربع الأول من 2019.

كما أضاف الدين المحلي 2.3% على أساس سنوي ليصل إلى 52.4 مليار دولار بحلول مارس 2019، ويستحوذ على 60.83% من إجمالي الدين خلال نفس الفترة.

المصدر: وكالات

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