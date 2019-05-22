يخوض الجيش السوري معارك شرسة ضد المسلحين في ريف حماة، حسبما أفادت به قناة "الإخبارية" السورية الرسمية، مساء اليوم الأربعاء.

وقالت القناة إن سلاح الجو السوري استهدف "مواقع الإرهابيين وتحركاتهم في الهبيط ومحيط كفر نبودة ومحيط الحويز والحماميات بريف حماة"، إضافة إلى استهداف الطيران الحربي لـ "تحركات الإرهابيين في قريتي العامقية والحواش بريف حماة الغربي".

كما نقلت القناة عن مصدر ميداني قوله إن المسلحين فجروا عربة مفخخة على جبهة كفر نبودة بصاروخ موجه.

يتبع..