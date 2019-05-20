وصلت مساء أمس الأحد سفينة "بحري ينبع" السعودية التي منعتها جماعات حقوقية من تحميل شحنة أسلحة في فرنسا، ميناء جنوة الإيطالي، رغم احتجاجات نظمها العمال في الميناء.

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وأفادت وكالة ANSA الإيطالية بأن العمال المتظاهرين حاولوا منع السفينة من دخول الميناء ورفعوا لافتة مناهضة لتجارة الأسلحة تدعو إلى "الحرب على الحرب"، لكن السفينة رست في الميناء في ساعات مبكرة من اليوم الاثنين.

وأكدت الوكالة أن السفينة سيتم تحميلها بشحنة إضافية قبل أن تغادر الميناء إلى جدة مساء اليوم.

لكن العمال المحتجين يواصلون التظاهر في منطقة قريبة من الميناء.

وأكدت الوكالة أن المحادثات جارية بين نقابة العمال وإدارة الميناء بشأن تحميل السفينة.

وقدمت السفينة إلى إيطاليا عبر إسبانيا من ميناء هافر الفرنسي، حيث ألغى المسؤولون المحليون تحميلها بشحنة أسلحة، وذلك تحت ضغط مجموعات حقوقية فرنسية أطلقت حملة واسعة خوفا من أن تستخدم هذه الأسلحة ضد المدنيين في اليمن.

وأفادت تقارير إعلامية بأن السفينة تحمل على متنها أسلحة جرى تحميلها من بعض الموانئ الأوروبية.

المصدر: ANSA+ أسوشيتد برس