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مصر.. إحباط محاولة تهريب قطع درونات عبر أحد المطارات

أخبار العالم العربي

مصر.. إحباط محاولة تهريب قطع درونات عبر أحد المطارات
RT
بمطار برج العرب الدولي، مصر
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أحبط موظفو الجمارك بمطار برج العرب الدولي بالقرب من الإسكندرية في مصر، محاولة تهريب عدد من أجزاء ومكونات طائرات بدون طيار وأدوات اتصالات محظور دخولها البلاد.

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب رحلة طيران العربية القادمة من الشارقة، اشتبه رئيس المناوبة في راكب مصري قادم من الشارقة، لظهور علامات الارتباك عليه.

وتم تمرير حقائبه للفحص بجهاز أشعة X-RAY فتبين وجود كثافات عالية داخلها.

مصر.. إحباط محاولة تهريب قطع درونات عبر أحد المطارات
RT

وعرض المواطن على مدير الجمرك، الذي قرر تفتيش حقائبه، حيث تبين وجود 4 أجزاء من طائرة موجهة لاسلكيا (درون) مزودة بكاميرا و78 هوائيا (أنتينا) و41 لوحة صغيرة الحجم بمخرجين لوضع الهوائي، و86 غطاء أسود من البلاستيك، و8 علب بلاستيكية بيضاء اللون (جزء من ريموت طائرة بلاستيكية) و18 شاحنا و15 وصلة بلاستيك خاصة بالشاحن.

مصر.. إحباط محاولة تهريب قطع درونات عبر أحد المطارات
RT
مصر.. إحباط محاولة تهريب قطع درونات عبر أحد المطارات
RT

وقرر مدير عام الإدارة العامة للموانئ الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات وتحرير محضر ضبط رقم 27 لعام 2019 للراكب وإحالته للجهات المختصة.

القاهرة - ناصر حاتم

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