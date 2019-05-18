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في اللحظة الأخيرة.. العراق يؤجل رحلاته الجوية إلى دمشق "إلى إشعار آخر"

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في اللحظة الأخيرة.. العراق يؤجل رحلاته الجوية إلى دمشق
Reuters
صورة أرشيفية
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تلقت وزارة الخارجية السورية بلاغا من السفارة العراقية بدمشق بتأجيل رحلة طائرتين تابعتين للخطوط الجوية العراقية كان من المقرر وصولهما إلى دمشق اليوم السبت، إلى إشعار آخر.

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ويتعلق قرار التأجيل بأسباب استكمال بعض الإجراءات الإدارية والتنظيمية بين الشركة العراقية ومؤسسة الطيران المدني السوري.

وقالت سفارة العراق في دمشق في رسالة موجهة لوزارة الخارجية السورية: "تغدو السفارة ممتنة لو تفضلت الوزارة الموقرة بنقل ما تقدم إلى سلطات الطيران المدني في الجمهورية العربية السورية والجهات ذات العلاقة وسنعلمكم بآخر المستجدات حال ورودها إلينا".

وفي وقت سابق، قال مصدر في الخطوط الجوية العراقية لـ RT، أن الشركة ستستأنف خلال أيام معدودة رحلاتها إلى مطار العاصمة السورية دمشق.

وأضاف أن "الرحلات ستسير من مطاري بغداد والنجف بواقع رحلة واحدة يوميا من كل مطار".

يذكر أن الأحداث التي شهدتها سوريا منذ عام 2011 تسببت بوقف رحلات الخطوط الجوية العراقية إليها.

في اللحظة الأخيرة.. العراق يؤجل رحلاته الجوية إلى دمشق

المصدر: RT

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