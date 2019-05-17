 
مباشر

هبوط اضطراري لطائرة كانت متجهة من كييف إلى مصر بعد بلاغ كاذب

أخبار العالم العربي

هبوط اضطراري لطائرة كانت متجهة من كييف إلى مصر بعد بلاغ كاذب
Reuters Gleb Garanich
مطار في مقاطعة كييف - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lv1i

أعلنت الشرطة الأوكرانية أن طائرة كانت متجهة من مطار بوريسبول في مقاطعة كييف بأوكرانيا إلى شرم الشيخ في مصر، هبطت اضطراريا في مطار أوديسا بعد بلاغ كاذب بوجود عبوة متفجرة على متنها.

ونقلت صحيفة "برافدا الأوكرانية" عن مدير قسم الاتصالات في الشرطة الأوكرانية، ياروسلاف تراكالو، أنه "في حوالي الساعة 5:00 (نفس توقيت موسكو) ورد بلاغ من شركة خدمات الطيران الأوكرانية "أوكرايروخا"، عن هبوط الطائرة المتجهة من بوريسبول إلى شرم الشيخ في مطار أوديسا".

ووفقا للمصدر فإن سبب الهبوط الاضطراري كان بلاغا من مجهول عن وجود عبوة ناسفة على متن الطائرة.

وقال تراكالو: "تم استخدام معدات الكشف عن المتفجرات وجلب الكلاب البوليسية إلى الموقع، ولم يعثر على أي مواد متفجرة".

ووفقا لصحيفة "دومسكايا" المحلية، فقد غادرت الطائرة إلى مصر في الساعة 10:20.

المصدر: سبوتنيك

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أرنب وجرو وكرة.. تماثيل لفنان أمريكي تعدى سعر أحدها 91 مليون دولار!