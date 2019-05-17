هبوط اضطراري لطائرة كانت متجهة من كييف إلى مصر بعد بلاغ كاذب

أعلنت الشرطة الأوكرانية أن طائرة كانت متجهة من مطار بوريسبول في مقاطعة كييف بأوكرانيا إلى شرم الشيخ في مصر، هبطت اضطراريا في مطار أوديسا بعد بلاغ كاذب بوجود عبوة متفجرة على متنها.

ونقلت صحيفة "برافدا الأوكرانية" عن مدير قسم الاتصالات في الشرطة الأوكرانية، ياروسلاف تراكالو، أنه "في حوالي الساعة 5:00 (نفس توقيت موسكو) ورد بلاغ من شركة خدمات الطيران الأوكرانية "أوكرايروخا"، عن هبوط الطائرة المتجهة من بوريسبول إلى شرم الشيخ في مطار أوديسا".

ووفقا للمصدر فإن سبب الهبوط الاضطراري كان بلاغا من مجهول عن وجود عبوة ناسفة على متن الطائرة.

وقال تراكالو: "تم استخدام معدات الكشف عن المتفجرات وجلب الكلاب البوليسية إلى الموقع، ولم يعثر على أي مواد متفجرة".

ووفقا لصحيفة "دومسكايا" المحلية، فقد غادرت الطائرة إلى مصر في الساعة 10:20.

المصدر: سبوتنيك