رئيس الإمارات يصدر عفوا عن مدان في قضية "التنظيم السري" لـ"الإخوان المسلمين"

أصدر الرئيس الإماراتي، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، عفوا عن المواطن، عبد الرحمن السويدي، المدان في قضية "التنظيم السري" لجماعة "الإخوان المسلمين".

وأوضحت صحيفة "البيان" الإماراتية، أن القرار جاء "بعدما اكتشف السويدي سعي التنظيم لزعزعة أمن واستقرار البلاد، ليقرر نقض البيعة والخروج من التنظيم، والعودة إلى حضن الوطن"​​​.

وقالت الصحيفة، إن هذا القرار "يأتي في عام التسامح، وانسجاما مع القيم الأساسية لدولة الإمارات في العفو عن كل من أناب إلى الحق وتراجع عن الخطأ".

وقضت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا بأبو ظبي، في 14 نوفمبر 2016، بسجن السويدي لمدة 10 سنوات، مع المراقبة 3 سنوات، تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المقضي بها عليه.

وأشارت المحكمة في حكمها، إلى أن السويدي هو أحد أعضاء "مجلس الشورى" التابع لـ"جمعية الإصلاح"، المحظورة في دولة الإمارات.

ولاحقا قال السويدي، الذي وصف إعلاميا بأنه قيادي سابق في "التنظيم السري" التابع لـ"الإخوان"، في يوليو 2017، قال إن قطر عرضت جوازات سفر وأموال على قيادات الجماعة، معبرا عن ندمه وحسرته على ما فات من عمره بصفوف التنظيم.

المصدر: البيان + وكالات