وقعت إيران وسلطنة عمان على مذكرة تفاهم للتعاون العسكري بين البلدين في ختام زيارة وفد عسكري إيراني رفيع المستوى إلى مسقط.

وأوضحت وكالة "فارس" الإيرانية أن التوقيع على الوثيقة جرى خلال أعمال الاجتماع الـ15 للجنة التعاون المشتركة بين إيران وعمان أمس الخميس في مسقط.

بدورها، ذكرت "وكالة الأنباء العمانية" أن مساعد رئيس أركان قوات السلطان المسلحة للعمليات والتخطيط، العميد أول الركن حمد بن راشد البلوشي، ترأس الجانب العماني في الاجتماع، بينما قاد مساعد رئيس أركان القوات الإيرانية للشؤون الدولية، قدير نظامي، وفد بلاده إلى الاجتماع.

كما تم على هامش الاجتماع السنوي للجنة تنفيذ التمرين السنوي البحري المشترك "البحث والإنقاذ" بين البحرية السلطانية العمانية والقوات البحرية الإيرانية في بحر عمان الإقليمي، وبإسناد طائرات عمودية تابعة لسلاح الجو السلطاني العماني وشرطة عمان السلطانية، ومشاركة شرطة خفر السواحل.

وعاد الوفد العسكري الإيراني إلى البلاد الجمعة بمعية السفن الحربية للقوة البحرية التابعة للجيش الإيراني والحرس الثوري بعد إقامة مراسم توديع رسمية من قبل المسؤولين العمانيين.

المصدر: فارس + وكالة الأنباء العمانية