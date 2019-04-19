وفد روسي رفيع يبحث مع محمد بن سلمان التسوية وإعادة إعمار سوريا

بحث وفد روسي يضم ممثلين رفيعي المستوى من وزارتي الخارجية والدفاع، مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الرياض، طيفا من القضايا الثنائية والإقليمية مع التركيز على الملف السوري.

وأكدت الخارجية الروسية في بيان أصدرته اليوم الجمعة، أن الوفد الروسي رفيع المستوى يضم مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى التسوية السورية ألكسندر لافرينتييف، ونائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين، وكذلك ممثلين عن وزارة الدفاع.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع تناول بالتفصيل المسائل المفصلية المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين الدولتين، وكذلك الأوضاع في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج.

وأعار الطرفان، حسب بيان الوزارة، اهتماما خاصا إلى ضمان تسوية سياسية مستدامة في سوريا على أساس قرار مجلس الأمن الدولي 2254 وتقديم ما يلزم من الدعم لجهود إعادة إعمار البلاد.

كما عقد لافرينتييف وفيرشينين أمس في العاصمة السعودية اجتماعا مع قادة الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية برئاسة ناصر الحريري.

وأشارت الخارجية الروسية، إلى أن الطرفين بحثا بالتفصيل تطورات الوضع داخل وحول سوريا وآفاق تسوية النزاع بموجب قرار مجلس الأمن 2254 مع الاحترام الصارم لسيادة البلاد ووحدة أراضيها.

وركّز اللقاء على ضرورة استكمال تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا بأسرع وقت ممكن، كخطوة مهمة لدفع العملية السياسية التي يديرها السوريون أنفسهم بدعم من الأمم المتحدة.

المصدر: RT