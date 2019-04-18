تفاصيل اجتماع المجلس العسكري السوداني و"الوطنية للتغيير"

التقى رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عمر زين العابدين الخميس، بوفد الجبهة الوطنية للتغيير بقيادة غازي صلاح الدين رئيس المجلس الرئاسي للجبهة.

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وأوضح رئيس المجلس الرئاسي للجبهة غازي صلاح الدين في تصريح صحفي أن اللقاء تناول رؤية الجبهة للأوضاع السياسية والأمنية بالبلاد.

وأشار إلى أن التغيير الذي أحدثته القوات المسلحة يعد انحيازا للشعب أملته الضرورة لتجاوز الأزمة والخروج بالبلاد إلى بر الأمان.

وبين صلاح الدين أن المرحلة الراهنة تستدعي التوجه نحو بناء الدولة بالتشاور مع القوى المدنية ومحاربة فكرة الإقصاء بين القوى السياسية.

وقال إن الجبهة قدمت مقترحات محددة حول هيكلة الدولة ونظام الحكم وتكوين جهاز تشريعي له سلطات واختصاصات من أجل خلق توازن بين النظام الرئاسي والبرلماني.

وأفاد بأن الجبهة تعهدت بإعداد تصور مكتوب حول بنية الدولة وإصلاحها وتعزيز السلام عبر الحوار مع القوات المسلحة.

#السودان#سونا| إلتقى الفريق أول ركن عمر زين العابدين رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي بالقصر الجمهوري اليوم وفد الجبهة الوطنية للتغيير بقيادة د. غازي صلاح الدين رئيس المجلس الرئاسي للجبهة.



وأوضح د. غازي في تصريح صحف أن اللقاء تناول رؤية الجبهة للأوضاع السياسية pic.twitter.com/rUep9frRoF — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) 18 апреля 2019 г.

المصدر: الرئاسة السودانية