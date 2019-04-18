واشنطن تؤكد أن السودان ما يزال على قائمة "ممولي الإرهاب" لكنها تدعم "انتقالا ديمقراطيا" في البلاد

أبدت الخارجية الأمريكية دعمها لـ"انتقال ديمقراطي وسلمي في السودان يقوده المدنيون الممثلون عن الشعب".

وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس، في تصريح صحفي أدلت به اليوم الخميس، أن السودان يبقى على القائمة الأمريكية للدول الممولة للإرهاب، مشددة على أن سياسات واشنطن تجاه السودان ستعتمد على تقييمها للأحداث على الأرض والخطوات المتخذة من قبل السلطات الانتقالية في البلاد.

وأعربت الدبلوماسية الأمريكية عن تحمس الولايات المتحدة إزاء قرار المجلس العسكري الانتقالي في السودان الإفراج عن المعتقلين السياسيين وإلغاء حظر التجوال في البلاد.

من جانبه، أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية روبرت بالادينو أن قرار إدراج السودان على قائمة ممولي الإرهاب لا يزال ساري المفعول، مضيفا أن الولايات المتحدة بالتعاون مع شركائها الدوليين تواصل التأكيد للمجلس العسكري الانتقالي والفصائل المسلحة الأخرى في السودان ضرورة ضبط النفس وتفادي اندلاع النزاع ومواصلة الالتزام بحماية المدنيين.

وجاء الإعلان عن تأسيس المجلس الانتقالي قبل أسبوع على لسان وزير الدفاع عوض بن عوف، مع حل المجلس الوطني ومجلس الرئاسة، كي يتولى المجلس الجديد الحكم في السودان لمدة عامين مع تعطيل الدستور، وذلك عقب عزل الرئيس عمر البشير عن الحكم.

وتتواصل في السودان مظاهرات مطالبة العسكريين بتسليم الحكم إلى المدنيين.

المصدر: رويترز