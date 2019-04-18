الرئيس الجزائري يستقبل نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية

استقبل الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، يوم الخميس، نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا أحمد معيتيق.

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية بأن الاستقبال جرى بمقر رئاسة الجمهورية بحضور وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم.

ولم تكشف الوكالة الرسمية عن تفاصيل الاجتماع أو المواضيع التي تم التطرق إليها خلال اللقاء، إلا أنها نقلت تصريحات نائب فايز السراج الذي أبرز الدور الذي تلعبه الجزائر في مسار تسوية الأزمة الليبية، مشيرا إلى أنها دولة فاعلة في المنطقة.

وقال معيتيق الذي يؤدي زيارة تستغرق يومين للجزائر: "نأمل أن نخرج بعد هذه الزيارة بتواجد قوي للجزائر في الملف الليبي لأننا نعول عليها كثيرا في حلحلة هذه الملفات".

وصرح بأن حكومة الوفاق الوطني الليبية تتشاور مع كل الأطراف، مضيفا أن الحكومة موجودة وقادرة على العمل بقوة في مسار التسوية السياسية للأزمة التي تعيشها ليبيا منذ 2011..

يذكر أن قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر شنت منذ 4 أبريل الجاري، عملية عسكرية على محيط العاصمة طرابلس.

وقد أسفرت الاشتباكات بين قوات حفتر والقوات الموالية لحكومة الوفاق عن سقوط قتلى وجرحى.

وتعاني ليبيا منذ اندلاع الثورة ضد نظام معمر القذافي في 17 فبراير 2011، من انفلات أمني وانتشار السلاح، فضلا عن أزمة سياسية.

المصدر: واج