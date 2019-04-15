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العاهل السعودي يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية

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العاهل السعودي يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية
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الملك سلمان بن عبد العزيز وقائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول كينيث مكينزي
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بحث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول كينيث مكينزي مستجدات الأحداث في المنطقة.

وناقش الجانبان لدى استقبال الملك سلمان، مكينزي في قصر اليمامة بالرياض، العلاقات الثنائية بين البلدين.

وحضر الاجتماع عن الجانب السعودي عدد من الوزراء والمسؤولين الأمنيين في المملكة، فيما رافق قائد القيادة المركزية الأمريكية وفد ضم القائم بالأعمال لدى الرياض كريستوفر هينزيل، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين العسكريين رفيعي المستوى.

المصدر: الرياض

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