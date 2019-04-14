الصدر يعلق على مساعدة "الحشد الشعبي" لإيرانيين

تطرق زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، إلى مشاركة قوات من الحشد الشعبي مؤخرا، في تقديم المساعدات للإيرانيين المتضررين من الفيضان، في عدد من المناطق داخل إيران.

وأشار الصدر في تغريدة بهذا الصدد، إلى أن مناطق كثيرة من العراق لا تزال تحت خطر السيول، داعيا الميسورين من المواطنين لـ"تقديم التبرعات"، مؤكدا أنه لا يجب استعمال هذه المساعدات لغايات "سياسية أو دنيوية".

إقرأ المزيد

وقال إن من تقع على عاتقه مساعدة المناطق المتضررة وإغاثة الأهالي جهتان، هما: إما الجيش العراقي وإما لجان شعبية تتكافل فيما بينها كل حسب منطقته وبمعونة أهالي المناطق غير المتضررة"، ناصحا بـ"عدم زج السياسيين أنفسه في ذلك".

وأضاف: "بما أن هناك من قام بإغاثة المناطق المتضررة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية مشكورين. صار من الواجب علينا أن نكثف جهودنا بإغاثة أهلنا في العراق ولو من باب وحدة الهدف وتنوع الآليات".

وأكد الصدر، أنه "إذا زالت معاناة العراقيين من السيول فنحن على أتم الاستعداد لمعونة الجيران في إغاثتهم سواء" في إيران أو أي من دول الجوار.

المصدر: حساب الصدر في تويتر