الحشد الشعبي العراقي يقدم المساعدة للإيرانيين المتضررين من الفيضان (فيديو)

أظهرت مقاطع فيديو مشاركة قوات من الحشد الشعبي العراقي في تقديم المساعدات للإيرانيين للتخفيف من خطر الفيضان عليهم، في عدد من المناطق وخاصة القريبة من الحدود بين البلدين.

وحسب موقع الحشد الشعبي، فإن الجهد الهندسي للحشد دخل الأراضي الإيرانية الخميس، من أجل تشتيت مجرى مياه السيول وحماية المناطق العراقية من خطر الفيضان.

وسيعمل الجهد الهندسي للحشد الشعبي على تشتيت مجاري السيول وحماية المناطق الحدودية العراقية، وخاصة القريبة من مدينة العمارة مركز محافظة ميسان والمناطق المحيطة.

🔺#يحدث_الآن



دخول آليات الهندسة العسكرية التابعة لقوات #الحشد_الشعبي داخل الاراضي #الايرانية على الشريط الحدودي من اجل تغيير مسار السيول المتجهة صوب #العمارة والمناطق العراقية المحاذية لها وابعاد الخطر عنها وبالتنسيق مع القوات الايرانية#العراق#ايران#Iraqpic.twitter.com/EX37YrGxT0 — مديرية الإعلام - هيئة الحشد الشعبي (@teamsmediawar) April 11, 2019

ووفقا للحشد، فإن "العملية جرت بعد التنسيق بين الحكومتين العراقية والإيرانية".

المصدر: RT