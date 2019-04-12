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مراسلنا: مقتل فتى فلسطيني إثر إصابته برصاص إسرائيلي شرق جباليا في غزة

الحشد الشعبي العراقي يقدم المساعدة للإيرانيين المتضررين من الفيضان (فيديو)

أخبار العالم العربي

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أظهرت مقاطع فيديو مشاركة قوات من الحشد الشعبي العراقي في تقديم المساعدات للإيرانيين للتخفيف من خطر الفيضان عليهم، في عدد من المناطق وخاصة القريبة من الحدود بين البلدين.

وحسب موقع الحشد الشعبي، فإن الجهد الهندسي للحشد دخل الأراضي الإيرانية الخميس، من أجل تشتيت مجرى مياه السيول وحماية المناطق العراقية من خطر الفيضان.

وسيعمل الجهد الهندسي للحشد الشعبي على تشتيت مجاري السيول وحماية المناطق الحدودية العراقية، وخاصة القريبة من مدينة العمارة مركز محافظة ميسان والمناطق المحيطة.

ووفقا للحشد، فإن "العملية جرت بعد التنسيق بين الحكومتين العراقية والإيرانية".

المصدر: RT

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