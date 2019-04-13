الإمارات ترحب بتعيين البرهان رئيسا للمجلس الانتقالي في السودان

رحبت دولة الإمارات بتولي الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئاسة المجلس العسكري الانتقالي في السودان، مشيرة إلى أن هذه الخطوة "تجسد تطلعات الشعب السوداني".

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها، اليوم السبت، إن "دولة الإمارات تتابع باهتمام التطورات التي يمر بها السودان في هذه اللحظة الفارقة من تاريخه الحديث إذ تعرب عن ثقتها الكاملة بقدرة الشعب السوداني الشقيق وجيشه الوطني على تجاوز التحديات بما يحقق الاستقرار والرخاء والتنمية".

#الإمارات ترحب بتعيين البرهان رئيساً للمجلس العسكري الانتقالي في #السودان وتؤكد تأييدها للخطوات التي أعلنها المجلس للمحافظة على الأرواح والممتلكات والوقوف إلى جانب #الشعب_السوداني#وامpic.twitter.com/DPSSkkjcS4 — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) April 13, 2019

وأكدت الإمارات "دعمها وتأييدها للخطوات التي أعلنها المجلس العسكري الانتقالي في السودان للمحافظة على الأرواح والممتلكات والوقوف إلى جانب الشعب السوداني"، وأعربت عن أملها في أن يحقق ذلك الأمن والاستقرار للسودان.

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وجاء في البيان كذلك أن الإمارات تتمنى من جميع القوى السياسية والمؤسسة العسكرية في السودان "الحفاظ على المؤسسات الشرعية والانتقال السلمي للسلطة وضمان مستقبل أفضل لأبناء السودان الشقيق والحفاظ على الوحدة الوطنية".

وقد أدى أعضاء المجلس العسكري الانتقالي في السودان القسم، وأعلن رئيسه عبد الفتاح البرهان عن حزمة من القرارات، بما فيها إلغاء حظر التجوال وإطلاق سراح المعتقلين تحت قانون الطوارئ، وأكد أنه سيسلم السلطة لحكومة مدنية.

المصدر: وكالة أنباء الإمارات