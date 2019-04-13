أول دولة عربية تعترف بالمجلس العسكري الانتقالي السوداني

أفادت وكالة الأنباء السعودية في بيان بدعم المملكة لخطوات المجلس العسكري الانتقالي في السودان، ووجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بتقديم حزمة مساعدات إنسانية للسودان.

وجاء في البيان أن "المملكة العربية السعودية ومن منطلق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، تؤكد تأييدها لما ارتآه الشعب السوداني الشقيق حيال مستقبله، وما اتخذه المجلس العسكري الانتقالي من إجراءات تصب في مصلحة الشعب السوداني الشقيق".

وأضاف البيان: "تعلن المملكة دعمها للخطوات التي أعلنها المجلس في المحافظة على الأرواح والممتلكات، والوقوف إلى جانب الشعب السوداني، وتأمل أن يحقق ذلك الأمن والاستقرار للسودان الشقيق، وتدعو الشعب السوداني بجميع فئاته وتوجهاته إلى تغليب المصلحة الوطنية بما يحقق تطلعاته وآماله في الرخاء والتنمية والازدهار".

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وأشير في البيان إلى أن الملك سلمان أصدر توجيهات للجهات المعنية في المملكة "بتقديم حزمة من المساعدات الإنسانية تشمل المشتقات البترولية والقمح والأدوية".

ويأتي ذلك في أعقاب أداء أعضاء المجلس العسكري الانتقالي في السودان القسم، وإعلان رئيسه عبد الفتاح البرهان عن حزمة من القرارات، منها إلغاء حظر التجوال وإطلاق سراح المعتقلين تحت قانون الطوارئ، وأكد أنه سيسلم السلطة لحكومة مدنية.

المصدر: واس