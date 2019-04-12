"وول ستريت جورنال": السعودية عرضت على حفتر تمويل حملته العسكرية على طرابلس

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن السلطات السعودية وعدت بتقديم عشرات الملايين من الدولارات لقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر لتمويل حملته العسكرية على العاصمة طرابلس.

وفي مقال منشور اليوم الجمعة، نقلت "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين سعوديين قولهما: "قبل إطلاق حفتر عمليته العسكرية للسيطرة على طرابلس، وفي ظل محاولته توحيد البلاد المنقسمة تحت سلطته، وعدت المملكة العربية السعودية بتقديم عشرات الملايين من الدولارات للمساهمة في تمويل عمليته".

وأكد المسؤولان السعوديان أن حفتر قبل هذا العرض السعودي، وأضافا: "كنا أسخياء للغاية".

وبحسب الصحيفة، فإن هذا العرض حصل خلال زيارة حفتر للرياض في الـ27 من مارس الماضي، التي التقى خلالها الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده محمد بن سلمان، ووزير الداخلية ورئيس الاستخبارات.

وسبقت هذه الزيارة رحلات خارجية أخرى قام بها حفتر بغية حشد دعم لقواته قبيل إعلانه، في الـ 4 أبريل الجاري، بدء معركة طرابلس.

Saudi Arabia offered a Libyan warlord tens of millions of dollars to help fund his offensive to take Tripoli, Saudi officials said https://t.co/UEMaK0FO79 — The Wall Street Journal (@WSJ) 12 апреля 2019 г.

وقال الخبير في شؤون ليبيا بالمعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، ولفرام لاخر: لولا الدعم الخارجي لما كان حفتر اليوم لاعبا فاعلا في ليبيا.. في الأشهر القليلة الماضية قفز الجميع تقريبا في قطاع حفتر".

ويرى متابعون للتطورات الليبية أن حفتر قد فسر الاهتمام الدولي المتزايد بشخصيته على أنه علامة على الاعتراف بشرعيته.

وأشار لاخر في هذا الصدد إلى أن "حفتر لم يود أن يكون جزءا من الحل، بل أراد أن يكون هو الحل".

ولفتت "وول ستريت جورنال" إلى أن الحكومة السعودية والمكتب الإعلامي لحفتر لم يردا على طلب للتعليق على المعلومات التي وصلت إليها بشأن تقديم الرياض تمويلا لقوات المشير حفتر.

وقالت الصحيفة إن هجوم قوات حفتر على طرابلس يمثل آخر حلقة في سلسلة الأزمات التي انزلقت إليها ليبيا المتخبطة في الفوضى منذ الإطاحة بالزعيم معمر القذافي وقتله في 2011.

المصدر: wsj.com