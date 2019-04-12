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مصرع طفلتين غرقا في نهر دجلة

أخبار العالم العربي

مصرع طفلتين غرقا في نهر دجلة
Sputnik
صورة ارشيفية لمدينة بغداد
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أعلن محافظ واسط العراقية محمد جميل المياحي اليوم الجمعة عن غرق طفلتين في نهر دجلة أمس الخميس بسبب ارتفاع منسوب مياه النهر.

وقال المياحي: سقطت أربع بنات أمس الخميس في النهر عندما كن يتفرجن على ارتفاع مناسيب المياه القريبة من بيوتهن، وغرقت اثنتان وتم إنقاذ اثنتين، وتم تسليم جثتي الغريقتين لذويهما.

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يذكر أن محافظة واسط أعلنت قبل أيام حالة الاستنفار القصوى لمواجهة موجات المياه الكبيرة في حوض نهر دجلة، وأقامت سدودا ترابية على أكتاف النهر المنخفضة في مركز مدينة الكوت، درءا للفيضان.

المصدر: RT

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