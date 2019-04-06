شاهد.. "السيلفي" الأخيرة قبل الغرق في فيضانات إيران

لقي 3 إيرانيين حتفهم بعد محاولتهم التقاط صورة سيلفي بالقرب من سيول مائية قوية ناتجة عن الفيضانات التي اجتاحت البلاد منذ أيام.

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وقال نائب قائد شرطة محافظة تشهارمحل وبختياري اليوم السبت إن الولع بالتقاط صورة السيلفي أدى بثلاثة أشخاص من بين الأربعة الموجودين في الصورة المرفقة أدناه، إلى الغرق في مياه الفيضان والموت.

وهطلت أمطار غزيرة بشكل غير معتاد منذ 19 مارس في عدة مناطق إيرانية مما تسبب في فيضانات عارمة ضربت نحو 1900 مدينة وقرية، ومقتل زهاء 70 شخصا، فضلا عن أضرار مادية بمئات الملايين من الدولارات في قطاع الزراعة، وواجهت منظمات الإغاثة مصاعب في التعامل مع هذه الكارثة.

المصدر: RT