 
مباشر

شاهد.. "السيلفي" الأخيرة قبل الغرق في فيضانات إيران

متفرقات

شاهد..
Reuters
فيضانات إيران
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lonb

لقي 3 إيرانيين حتفهم بعد محاولتهم التقاط صورة سيلفي بالقرب من سيول مائية قوية ناتجة عن الفيضانات التي اجتاحت البلاد منذ أيام.

إقرأ المزيد
فيضانات إيران
استنفار في إيران.. إخلاء المزيد من البلدات والقرى تحسبا لمزيد من الفيضانات

وقال نائب قائد شرطة محافظة تشهارمحل وبختياري اليوم السبت إن الولع بالتقاط صورة السيلفي أدى بثلاثة أشخاص من بين الأربعة الموجودين في الصورة المرفقة أدناه، إلى الغرق في مياه الفيضان والموت.

غرق 3 أشخاص كانوا بصدد إلتقاط صورة سيلفي

وهطلت أمطار غزيرة بشكل غير معتاد منذ 19 مارس في عدة مناطق إيرانية مما تسبب في فيضانات عارمة ضربت نحو 1900 مدينة وقرية، ومقتل زهاء 70 شخصا، فضلا عن أضرار مادية بمئات الملايين من الدولارات في قطاع الزراعة، وواجهت منظمات الإغاثة مصاعب في التعامل مع هذه الكارثة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

متظاهرو حركة السترات الصفراء الفرنسية في الشوارع مجددا