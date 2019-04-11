حضرت مجموعة من الفنانين جنازة الفنان المصري الراحل محمود الجندي، من بينهم أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وفاروق الفيشاوي وأحمد السقا وبيومي فؤاد.

إقرأ المزيد

وحرص الفنانون على المشاركة في تشييع جثمان الفنان محمود الجندي، بمسقط رأسه بمدينة أبوالمطامير بمحافظة البحيرة.

واحتشد شباب المدينة، حول الفنانين، مؤكدين لهم تقديرهم لحرصهم على أداء واجب العزاء في الفنان الراحل، في الوقت الذى أصر فيه الدكتور أشرف زكي وأحمد السقا، على حمل النعش، حتى دفن الجثمان بمقابر الأسرة.

وظهر الفنان فاروق الفيشاوي، الأكثر تأثرا بوفاة الفنان محمود الجندي، بعد أن اقترب من مقبرته وقت إتمام مراسم الدفن، وهو في حالة بكاء شديد، حزنا على رحيل "الجندي"، في الوقت الذي حرص فيه بيومي فؤاد، على قراءة الفاتحة على روح ابن البحيرة.

وتوفي الفنان المصري القدير محمود الجندي عن عمر ناهز الـ 74 عاما، صباح اليوم داخل مستشفى مدينة السادس من أكتوبر، بعد صراع مع المرض.

المصدر: فيتو + الوطن