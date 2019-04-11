 
مباشر
عاجل
رويترز نقلا عن شهود عيان: متظاهرون في الخرطوم يهتفون لقد سقط وانتصرنا

وفاة الفنان المصري محمود الجندي

الثقافة والفن

وفاة الفنان المصري محمود الجندي
youtube
محمود الجندي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lpc2

توفي الفنان المصري القدير محمود الجندي عن عمر ناهز الـ 74 عاما، صباح اليوم داخل مستشفى مدينة السادس من أكتوبر، بعد صراع مع المرض.

وقال نقيب الممثلين في مصر أشرف زكي، عبر صحفته على موقع "فيسبوك": "البقاء والدوام لله وفاة الأستاذ محمود الجندي.. أدعوا له بالرحمة والمغفرة".

وذكرت النقابة أنه سيتم تشييع جنازة الفنان الراحل في مسجد الشيخ عبد الحكم بمسقط رأسه بمدينة البحيرة. ونعى عدد من الفنانين الراحل محمود الجندي.

ولد الجندي في 24 فبراير 1945 بمحافظة البحيرة شمالي مصر، وبدأ مسيرته الفنية في السبعينيات، حيث شارك بعشرات الأعمال التلفزيونية والسينمائية والمسرحية، من أبرزها دوره في فيلم "شمس الزناتي" و فيلم "واحد من الناس" و"التوت والنبوت" وغيرها.

المصدر: الأهرام

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تحركات عسكرية وأغان وطنية مع ترقب بيان الجيش السوداني