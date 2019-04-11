وفاة الفنان المصري محمود الجندي

توفي الفنان المصري القدير محمود الجندي عن عمر ناهز الـ 74 عاما، صباح اليوم داخل مستشفى مدينة السادس من أكتوبر، بعد صراع مع المرض.

وقال نقيب الممثلين في مصر أشرف زكي، عبر صحفته على موقع "فيسبوك": "البقاء والدوام لله وفاة الأستاذ محمود الجندي.. أدعوا له بالرحمة والمغفرة".

وذكرت النقابة أنه سيتم تشييع جنازة الفنان الراحل في مسجد الشيخ عبد الحكم بمسقط رأسه بمدينة البحيرة. ونعى عدد من الفنانين الراحل محمود الجندي.

ولد الجندي في 24 فبراير 1945 بمحافظة البحيرة شمالي مصر، وبدأ مسيرته الفنية في السبعينيات، حيث شارك بعشرات الأعمال التلفزيونية والسينمائية والمسرحية، من أبرزها دوره في فيلم "شمس الزناتي" و فيلم "واحد من الناس" و"التوت والنبوت" وغيرها.

المصدر: الأهرام