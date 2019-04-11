أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أمله في أن يعبر السودان المرحلة الراهنة بـ "سلام ومصالحة وطنية"، مؤكدا أن لدى أنقرة والخرطوم علاقات "متجذرة في التاريخ".

ونقلت وكالة "الأناضول" عن الرئيس التركي تصريحات علق بها على انقلاب الجيش السوداني على الرئيس عمر البشير، حيث قال: "أتمنى أن يستطيع السودان الخروج من هذا الوضع بأجواء أخوية، وتفعيل المرحلة الديمقراطية بأسرع ما يمكن".

وأضاف أن "أهم ما يتمناه أن يتخطى السودان هذه المرحلة على أساس السلام والمصالحة الوطنية".

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وأكد أردوغان أن لدى السودان وتركيا علاقات متجذرة في التاريخ، مشددا على أن بلاده تريد "أن تتواصل هذه العلاقات".

وقال إن تركيا تتلقى أنباء متضاربة حول مصير الرئيس السوداني المعزول، مشيرا إلى أنه في وسعه معرفة مصير البشير وما إذا كان في منزله أم في مكان آخر.

وكان وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس، احتجاز الرئيس السوداني عمر البشير، وبدء فترة انتقالية في البلاد لمدة عامين.

وتأتي هذه التطورات بعد مظاهرات ضد الحكومة استمرت منذ 19 ديسمبر 2018، اندلعت في بدايتها بسبب ارتفاع الأسعار ونقص السيولة النقدية، قبل أن تتطور لاحتجاجات تطالب برحيل البشير.

المصدر: وكالات