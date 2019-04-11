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البشير يكمل الصورة..

أخبار العالم العربي

البشير يكمل الصورة..
صورة تجمع مبارك والقذافي وعلي عبد صالح وبن علي وعمر البشير
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تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمع زعماء عربا مخلوعين وقف فيها الرؤساء حسني مبارك، ومعمر القذافي، وعلي عبد الله صالح، وزين العابدين بن علي، وخامسهم عمر البشير.

وكانت المناسبة وراء مثل هذا الاهتمام بهذه الصورة، الأحداث الجارية في السودان، إذ انضم البشير اليوم إلى رفاقه الأربعة الآخرين، ليصبح معزولا كنظرائه التونسي زين العابدين بن علي، والمصري محمد حسني مبارك، واليمني علي عبد الله صالح في مرحلة ما.

الأسوأ بين مصائر الزعماء الخمسة المعزولين، كان مصير الزعيم الليبي معمر القذافي، والرئيس اليمني علي عبد الله صالح حيث قتلا بوحشية.

المصدر:RT

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