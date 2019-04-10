أنقرة تحذر من خطورة العملية العسكرية في العاصمة طرابلس

حذر وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، من خطورة العملية العسكرية الأخيرة على العاصمة الليبية طرابلس.

إقرأ المزيد

وقال تشاووش أوغلو، خلال مقابلة مع قناة "إن تي في" المحلية نشرت اليوم الأربعاء، إن "الهجوم الأخير على العاصمة الليبية طرابلس قد يزج البلاد في مأزق خطير جدا، ومن الضروري وقف الهجمات".

وأضاف الوزير أن محاولة السيطرة على السلطة من خلال عملية عسكرية من شأنها التسبب بكارثة.

وتابع أن "اعتراض المجتمع الدولي على هذه العملية بإصدار التصريحات فقط "ليس كافيا، يجب وقف هذه الهجمات بطريقة أو بأخرى، ونقول للدول الداعمة لحفتر أيضا إن هذا أمر خطير، لا تنحازوا".

ويأتي ذلك على خلفية احتدام الأوضاع في ليبيا، حيث أطلقت قوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر الأسبوع الماضي عملية عسكرية في محيط العاصمة طرابلس. وقد أسفرت الاشتباكات بين قوات حفتر والقوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس عن سقوط عشرات القتلى وأكثر من 180 جريحا.

المصدر: الأناضول