العراق.. انفجار 3 عبوات ناسفة في القائم

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، عن انفجار 3 عبوات في قضاء القائم المحاذي للحدود العراقية السورية في محافظة الأنبار.

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وذكر بيان للخلية: "العبوة الأولى كانت لاصقة وضعت تحت عجلة أسفرت عن أضرار مادية فقط، والعبوتان الناسفتان الأخريان، انفجرت الأولى داخل عمارة بالقرب من سوق الذهب ولم تسفر عن إصابات".

وأضاف أن "العبوة الثانية وضعت داخل حاوية للنفايات في مدخل العمارة ذاتها أسفرت عن إصابة شخصين بجروح طفيفة تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج".

المصدر: RT