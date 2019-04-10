 
مباشر

العراق.. انفجار 3 عبوات ناسفة في القائم

أخبار العالم العربي

العراق.. انفجار 3 عبوات ناسفة في القائم
Reuters
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lp7c

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، عن انفجار 3 عبوات في قضاء القائم المحاذي للحدود العراقية السورية في محافظة الأنبار.

إقرأ المزيد
العراق، أرشيف
العراق يجمد أموال "إرهابيين" بينهم مقرب من أسامة بن لادن

وذكر بيان للخلية: "العبوة الأولى كانت لاصقة وضعت تحت عجلة أسفرت عن أضرار مادية فقط، والعبوتان الناسفتان الأخريان، انفجرت الأولى داخل عمارة بالقرب من سوق الذهب ولم تسفر عن إصابات".

وأضاف أن "العبوة الثانية وضعت داخل حاوية للنفايات في مدخل العمارة ذاتها أسفرت عن إصابة شخصين بجروح طفيفة تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بومبيو: سنفرض عقوبات على مصر حال شرائها مقاتلات "سو-35" الروسية