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العراق يجمد أموال "إرهابيين" بينهم مقرب من أسامة بن لادن

أخبار العالم العربي

العراق يجمد أموال
AFP Haidar MOHAMMED ALI
العراق، أرشيف
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أظهرت وثائق صادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي تجميد بغداد أموال 6 "إرهابيين" بينهم مقرب من زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن.

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وتدل الوثائق على أن العراق جمد أموال كل من محمد صلاح الدين عبد الحليم زيدان، المسؤول عن أمن أسامة بن لادن، وهو مصري الجنسية، وياسين سيوال إندونيسي الجنسية، ومحمد طاهر حميد حسين عراقي الجنسية".

وشملت القائمة أيضا عمر محمد قدير جزائري الجنسية، ومحمد لحبوس مالي الجنسية، ونصرة أماموقيتش بوسني الجنسية".

RT
RT

وبحسبما نصت عليه الوثائق فإن اللجنة المعنية بتجميد الأموال، عممت القرار على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ومجالس المحافظات كافة والمؤسسات المالية وغير المالية والدوائر ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات الملائمة بهذا الشأن.

المصدر: RT

 

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