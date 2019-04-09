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الداخلية المصرية تكشف تفاصيل تفجير الشيخ زويد

أخبار العالم العربي

الداخلية المصرية تكشف تفاصيل تفجير الشيخ زويد
Reuters
الأمن المصري
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أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أن طفلا عمره 15 عاما، قام بتفجير نفسه مستهدفا قوة أمنية بمنطقة السوق في مدينة الشيخ زويد ما أدى لمقتل 3 مواطنين وضابطين وشرطيين.

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مقتل رئيس مباحث الشيخ زويد ومعاونه بتفجير انتحاري شمال سيناء

وقام الانتحاري بتفجير نفسه بالقرب من القوة الأمنية، مما أسفر عن مقتل ضابطين وعنصري شرطة وكذلك مقتل ثلاثة مواطنين أحدهم طفل يبلغ من العمر 6 سنوات، بالإضافة إلى إصابة 26 مدنيا تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

وكانت مصادر أمنية وطبية قد قالت لـRT، إن تفجيرا انتحاريا في منطقة الشيخ زويد قتل فيه رئيس مباحث الشيخ زويد ومعاونه.

‏ونشر تنظيم ولاية ‎سيناء بيانا أعلن فيه مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري الذي استهدف قوة تأمين سوق الثلاثاء بمدينة الشيخ زويد.

وتعد الشيخ زويد أحد المراكز الإدارية الستة في محافظة شمال سيناء بمصر، وتقع على الطريق الدولية الساحلية بين رفح والعريش على بعد 334 كم من القاهرة و 12 كم من قطاع غزة.

المصدر: RT

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