مقتل رئيس مباحث الشيخ زويد ومعاونه بتفجير انتحاري شمال سيناء

قالت مصادر أمنية وطبية، إن تفجيرا انتحاريا في منطقة الشيخ زويد أسفر عن مقتل رئيس المباحث ومعاونه وعنصرين من القوات الأمنية، بالإضافة إلى اثنين من المواطنين.

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وأوضحت المصادر لـRT، أن التفجير أدى إلى إصابة عدد من المدنيين بينهم حالات خطيرة، حيث قام بالتفجير أحد العناصر التكفيرية أثناء محاولة إلقاء القبض عليه بسوق الشيخ زويد شمال سيناء.

‏ونشر تنظيم ولاية ‎سيناء الإرهابي، بيانا أعلن فيه مسؤوليته عن الهجوم الإنتحاري الذي استهدف قوة تأمين سوق الثلاثاء بمدينة الشيخ زويد.

وتعد الشيخ زويد أحد المراكز الإدارية الستة في محافظة شمال سيناء بمصر، وتقع على الطريق الدولية الساحلية بين رفح والعريش على بعد 334 كم من القاهرة و 12 كم من قطاع غزة.

المصدر: RT