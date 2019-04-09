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وزير النقل المصري يقبل استقالة ثالث مسؤول في الوزارة

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وزير النقل المصري يقبل استقالة ثالث مسؤول في الوزارة
وزير النقل المصري كامل الوزير
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أعلن رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة في مصر حسني سليمان، تقدمه بالاستقالة للفريق كامل الوزير وزير النقل الجديد، الذي تم تعيينه بعد حادثة قطار محطة مصر.

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ووفقا لموقع مصراوي، رفض سليمان الحديث عن أسباب تقديم استقالته، اليوم الثلاثاء، قائلا: "قدمت استقالتي وخلاص".

وقرر وزير النقل، تعيين اللواء عمرو إسماعيل، رئيسا لهيئة الموانئ البرية والجافة، خلفا لحسني سليمان.

وكان وزير النقل المصري السابق هشام عرفات، قد عين المسؤول المستقيل في أكتوبر الماضي.

وتعد استقالة حسني سليمان، الثانية بوزارة النقل في غضون شهر والثالثة منذ تعيين الفريق كامل الوزير وزيرا للنقل في 11 مارس الماضي، بعدما تقدم عمرو شعت نائب وزير النقل باستقالته، غير أن وزير النقل قرر إقالة المهندس مصطفى سلطان، نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع الشؤون المالية.

المصدر: مصراوي

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