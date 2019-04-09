تقدم المحامي طارق العوضي، ببلاغ إلى النيابة المصرية ضد رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، بشأن الواقعة التي شهدها النادي النهري يوم 4 أبريل الماضي، لشجاره مع سيدتين.

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وأوضح المحامي في بلاغه، أن المدعى عليه ارتكب عدة جرائم وهي :"السب والقذف بحق الشاكيتين، البلاغ الكاذب، احتجازهن داخل النادي دون وجه حق، استعراض القوة والتلويح بها في مواجهتهن، نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، إهانة رئيس الجمهورية، إهانة هيئة الشرطة، إتلاف الدليل المدعى به، وإساءة استخدام وسائل الاتصال".

وتابع المحامي العوضي، أن المشكو في حقه ارتكب جريمة الفعل الفاضح العلني الخادش للحياء العام، وإهانة رئيس الجمهورية، إذ قرر المشكو في حقه صراحة بالمقطع المسجل الموجود بالنيابة، وأيضا ثبت في أقوال الشاكيتين في التحقيقات، أنه تطرق لاسم رئيس الجمهورية في مشاجرته معهما، مقررا لهما أنهما لن يخرجا من النادي، ولو كلموا رئيس الجمهورية، كما ارتكب جريمة إهانة هيئة الشرطة حسبما جاء في الفيديو.

واستطرد العوضي، أن رئيس نادي الزمالك ارتكب جريمة إتلاف الدليل المدعى به، إذ قرر المشكو في حقه وصراحة أنّه "وجد حشيشا، فأخذه وألقاه في النيل، وهو ما تتوافر معه جريمة إتلاف دليل في جناية، كما ارتكب جريمة إساءة استخدام وسائل الاتصال، إذ صوّر المشكو في حقه مقطع فيديو خصيصا للواقعة، وشهّر فيه بالشاكيتين، وارتكب الجرائم السابقة كلها مجتمعة، ثم أذاع الفيديو على اليوتيوب وتداوله الملايين من المواطنين.

وتقدم سمير صبري المحامي بالنقض، ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا لرفع الحصانة البرلمانية عن مرتضى منصور، والتحقيق معه في واقعة تهديده لجميع الأجهزة السيادية في الدولة.

المصدر: الوطن