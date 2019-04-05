مصر.. تفاصيل اشتباك مرتضى منصور مع سيدتين: "مش هخرجكم من هنا حتى لو كلمتوا رئيس الجمهورية"

تسبب فيديو، نشر مساء أمس الخميس، في جدل واسع، حيث ظهر رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، وهو يتشاجر مع سيدتين في النادي.

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وظهر في الفيديو رئيس نادي الزمالك يتشاجر مع سيدتين، تبين بعد ذلك أن إحداهما عضو بالنادي كانت تصطحب شقيقتها، داخل النادي النهري التابع لنادي الزمالك للألعاب الرياضية.

وظهر رئيس نادي الزمالك في الثانية الثالثة من مقطع الفيديو المنشور، وهو يدفع الهاتف الذي كانت تستخدمه إحدى الشقيقتين، ليسقط الهاتف أرضا ويستمر في تسجيل الصوت فقط.

ويسمع في التسجيل صوت رئيس نادي الزمالك وهو يقول للسيدة:" بتصوري إيه انتي مجنونة؟، أخدتي إذن مني قبل ما تصوري".

وبدأ رئيس نادي الزمالك في توجيه الأسئلة للشقيقتين، طالبا إظهار عضويتيهما بالنادي، لتجيبه إحداهما قائلة: أنا عضوة في النادي، وحضرتك إزاي ترمي علبة السجاير بتاعتنا".

ليجيبها رئيس النادي، محاولا تهدئة الموقف: "خلاص هاجيبلك علبة سجاير غيرها". وبعد تدخل الأمن النسائي بالنادي أثناء محاولة تهدئة الموقف، قامت العضو بعمل اتصال هاتفي، وظهر صوتها بالتسجيل وهي تقول "مرتضى منصور جايبلنا الأمن وعاوزين يضربونا".

لينفجر رئيس نادي الزمالك قائلا: "شوفتوا بتعمل إيه، علي الطلاق مانتوا خارجين من النادي النهاردة، ولو كلمتوا رئيس الجمهورية".

وظهر رئيس الزمالك بعد ذلك، في فيديو منفصل ليوضح حقيقة ما حدث، ويقول إن زوج المرأة العضو اتصل به هاتفيا وطلب منه السماح، وعدم رفع دعوى ضد زوجته بسبب ما حدث.

المصدر: وسائل إعلام مصرية