أعلن الناطق باسم المستشفى الميداني في طرابلس، مالك مرسيط، أن الاشتباكات التي دارت أمس السبت بمحيط العاصمة، أسفرت عن 7 قتلى من قوات المجلس الرئاسي و55 جريحا.

وأفاد مراسلنا بأن الاشتباكات تجددت اليوم الأحد في محيط مطار طرابلس الدولي بين قوات الجيش الوطني وقوات المجلس الرئاسي.

اندلعت أمس السبت اشتباكات في أكثر من جبهة على تخوم العاصمة الليبية طرابلس، بين ائتلاف المجموعات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق الوطني، وقوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

وأعلنت القوات التي يقودها المشير خليفة حفتر تعرضها لغارة جوية على بعد 50 كيلومتراً من العاصمة طرابلس.

وقالت "شعبة الإعلام الحربي" في الجيش الوطني: "نستنكر بشدة القصف الإرهابي الغاشم على المدنيين في منطقة العزيزية من قبل طائرات الميليشيات الإرهابية المسلحة التي انطلقت من مهبط الثانوية الجوية بمصراتة".

المصدر: RT