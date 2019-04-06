أفاد مراسلنا بأن سلاح الطيران التابع لقوات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قصف مواقع لقوات الجيش الوطني، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، في منطقتي "مزدة" و"سوق الخميس"، جنوبي طرابلس.

كما أفاد مراسلنا بأن قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر سيطرت على منطقة "الساعدية" و"الزهراء" غرب طرابلس، بالتزامن مع اشتباكات عنيفة تدور في منطقة "قصر بن غشير" في محيط العاصمة.

ونقلت وسائل إعلام ليبية عن مصادر عسكرية أن الطيران الرئاسي استهدف مواقع للقوات التابعة لحفتر في جندوبة ومزدة، دون أن يخلف القصف أي أضرار.

تأتي هذه التطورات بعد ساعات من تهديد غرفة عمليات القوات التابعة للجيش الوطني الليبي (المشير حفتر)، بقصف أي قاعدة جوية أو مطار عسكري أو مدني تقلع منه طائرات عسكرية لتنفيذ عمليات ضدها.

وكان المشير خليفة حفتر أعلن الخميس الماضي، شن هجوم عسكري للسيطرة على طرابلس. وتقدم مقاتلو حفتر في اتجاه غرب البلاد، وسيطرت القوات التابعة له مساء الخميس على حاجز عسكري يقع على بعد 27 كلم من البوابة الغربية لطرابلس، لكنّ قوات موالية لحكومة الوفاق أعادت السيطرة عليه فجر الجمعة.

المصدر: RT + مواقع ليبية