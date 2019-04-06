قوات المشير حفتر تعلن عن تعرضها لغارة جوية في العزيزية

أعلنت قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، يوم السبت، أنها تعرضت لغارة جوية على بعد 50 كيلومترا من العاصمة الليبية طرابلس.

ونددت قوات حفتر عبر مكتبها الإعلامي بشدّة بالغارة الجوية على منطقة العزيزية من طائرة أقلعت من مصراتة (غرب)، علما بأن القوات المتمركزة في هذه المدينة موالية بغالبيتها لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا ومقرها طرابلس.

وكان مراسل RT قد أفاد في وقت سابق اليوم، بأن سلاح الطيران التابع لقوات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قصف مواقع لقوات الجيش الوطني، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، في منطقتي "مزدة" و"سوق الخميس"، جنوبي طرابلس.

ونقلت وسائل إعلام ليبية عن مصادر عسكرية أن الطيران الرئاسي استهدف مواقع للقوات التابعة لحفتر في جندوبة ومزدة، دون أن يخلف القصف أي أضرار.

كما أكد مراسلنا أن قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر سيطرت على منطقة "الساعدية" و"الزهراء" غرب طرابلس، بالتزامن مع اشتباكات عنيفة تدور في منطقة "قصر بن غشير" في محيط العاصمة.

إلى ذلك، نشرت صفحة "أخبار الهلال النفطي والجنوب الليبي" مقطع فيديو وثق دخول قوات حفتر إلى منطقة العزيزية ورشفانة.

وأعلن المشير خليفة حفتر يوم الخميس شن هجوم عسكري للسيطرة على طرابلس.

المصدر: أ ف ب + فيسبوك