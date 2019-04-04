ظهر ولي العهد السعودي السابق، الأمير محمد بن نايف، في مقطع فيديو خلال تناوله حليب الإبل من راعِِ، وفق ما أفاد معلقون تداولوا المقطع على نطاق واسع بموقع "تويتر".

إقرأ المزيد

وظهر الأمير السعودي وهو داخل سيارته بينما يقدم له أحد الرعاة إناء ممتلئا بحليب الإبل الذي بد أنه حلب خصيصا له.

وأفاد بعض النشطاء في تعليقاتهم بأن المزرعة تعود للأمير محمد بن نايف.

يشار إلى أن الظهور الأخير للأمير السعودي كان في يوليو 2018، عندما تداول ناشطون مقطعا مصورا له في عزاء لوالدة أحد الأمراء، وذلك في ظهور نادر لولي العهد السابق منذ إعفائه في شهر يونيو 2017 من مناصبه الرفيعة التي كان يتقلدها.

وبحسب المقطع المتداول حينها، ظهر الأمير الذي شغل سابقا منصب وزير الداخلية لنحو خمس سنوات، في عزاء والدة أمير منطقة نجران، جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود.

حفظك الله ورعاك

مقطع عفوي لسيدي صاحب السمو الملكي الأمير #محمد_بن_نايف حفظه الله pic.twitter.com/ACVBmYL7gI — أخبار محمد بن نايف (@MBNNews2) 4 апреля 2019 г.

سمو سيدي الأمير محمد بن نايف . اليوم في الصحراء.

حفظه الله ورعاه

.@M_Naif_Alsaud

.#محمد_بن_نايفpic.twitter.com/nKX972tWR3 — الامير متعب بن عبدالله والامير محمد بن نايف (@1hamadayed) 4 апреля 2019 г.

جدير بالذكر أن الملك سلمان بن عبد العزيز أعفى في شهر يونيو 2017 ابن شقيقه من مناصب ولي العهد ووزير الداخلية ورئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية الأشبه بحكومة مصغرة، بعد سنوات طويلة قضاها في مناصب رفيعة وحساسة، تاركا ولاية العهد لنجله الأمير محمد سلمان، ووزارة الداخلية لابن أخيه الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف.

المصدر: RT + تويتر