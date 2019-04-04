السعودية.. الأمير محمد بن نايف يظهر في فيديو نادر
ظهر ولي العهد السعودي السابق، الأمير محمد بن نايف، في مقطع فيديو خلال تناوله حليب الإبل من راعِِ، وفق ما أفاد معلقون تداولوا المقطع على نطاق واسع بموقع "تويتر".
وظهر الأمير السعودي وهو داخل سيارته بينما يقدم له أحد الرعاة إناء ممتلئا بحليب الإبل الذي بد أنه حلب خصيصا له.
وأفاد بعض النشطاء في تعليقاتهم بأن المزرعة تعود للأمير محمد بن نايف.
يشار إلى أن الظهور الأخير للأمير السعودي كان في يوليو 2018، عندما تداول ناشطون مقطعا مصورا له في عزاء لوالدة أحد الأمراء، وذلك في ظهور نادر لولي العهد السابق منذ إعفائه في شهر يونيو 2017 من مناصبه الرفيعة التي كان يتقلدها.
وبحسب المقطع المتداول حينها، ظهر الأمير الذي شغل سابقا منصب وزير الداخلية لنحو خمس سنوات، في عزاء والدة أمير منطقة نجران، جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود.
حفظك الله ورعاك— أخبار محمد بن نايف (@MBNNews2) 4 апреля 2019 г.
مقطع عفوي لسيدي صاحب السمو الملكي الأمير #محمد_بن_نايف حفظه الله pic.twitter.com/ACVBmYL7gI
جعل فيه العافية ياطويل العمر ..#محمد_بن_نايفpic.twitter.com/HTFqhhtRWy— المهرة ❤️ ❤️ خط احمر✋️ (@000lpaAaaa) 4 апреля 2019 г.
سمو سيدي الأمير محمد بن نايف . اليوم في الصحراء.— الامير متعب بن عبدالله والامير محمد بن نايف (@1hamadayed) 4 апреля 2019 г.
حفظه الله ورعاه
.@M_Naif_Alsaud
.#محمد_بن_نايفpic.twitter.com/nKX972tWR3
جدير بالذكر أن الملك سلمان بن عبد العزيز أعفى في شهر يونيو 2017 ابن شقيقه من مناصب ولي العهد ووزير الداخلية ورئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية الأشبه بحكومة مصغرة، بعد سنوات طويلة قضاها في مناصب رفيعة وحساسة، تاركا ولاية العهد لنجله الأمير محمد سلمان، ووزارة الداخلية لابن أخيه الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف.
المصدر: RT + تويتر