أمر النائب العام المصري نبيل أحمد صادق، بإحالة 6 متهمين محبوسين في قضية قتل وسرقة المواطن الكويتي خالد الريش إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.

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وذكر بيان مكتب النائب العام المصري، أن تحقيقات القضية كشفت أن المتهمين عقدوا اتفاقا جنائيا على سرقة مسكن المجني عليه لسابق علمهم باحتفاظه بمبالغ مالية بالعملات المحلية والأجنبية بمسكنه، مستغلين كونه طاعنا في السن، فضلا عن عمل المتهمة الخامسة خادمة لديه.

وأضاف البيان أن المتهمة الخامسة مكنت المتهمين الأول والثاني من الدخول لمسكن المجني عليه وبحوزتهما أسلحة بيضاء وأدوات تشل مقاومة المجني عليه، وقيداه وطرحاه أرضا وتمكنا من الاستيلاء على المبالغ المالية.

وأشار البيان إلى أنه حال استغاثة المجني عليه، انقض عليه الجانيان كاتمين أنفاسه بقصد إزهاق روحه ليتمكنا من إتمام السطو والفرار بالمسروقات، وذلك مع تواجد باقي المتهمين بمحيط العقار محل الواقعة للتغطية وإتمام المخطط الإجرامي.

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واعترف المتهمون، بارتكابهم الجريمة، وأجروا محاكاة تمثيلية بمسرح الحدث، جاءت مطابقة لما سردوه باعترافاتهم، وما تم ضبطه من آثار مادية بمسرح الجريمة، وما ورد بتحريات جهات البحث وأقوال الشهود.

المصدر: RT