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صفاء الهاشم تطالب بلادها بالتحقيق في سرقة أعضاء كويتي توفي في مصر

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صفاء الهاشم تطالب بلادها بالتحقيق في سرقة أعضاء كويتي توفي في مصر
Reuters
النائبة الكويتية صفاء الهاشم
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طالبت النائبة في مجلس الأمة الكويتي صفاء الهاشم، الخارجية الكويتية بالكشف عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمتابعة التحقيق في وفاة المواطن الكويتي خالد الريش 82 عاما في القاهرة.

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وتحدثت صفاء في بيان لها نشرته على حسابها في تويتر عن أخبار متداولة حول سرقة أعضاء المسن الكويتي، أثناء وجوده في الطب الشرعي المصري، مطالبة بإفادتها بالكشف عن "جرائم قتل كويتيين في مصر في آخر 3 سنوات".

كما طالبت صفاء وزير الخارجية الكويتي بمنحها بيانا بكل الخطوات التي اتخذتها وزارة الخارجية الكويتية، وتساءلت "هل أرسل الكويت وفدا أمنيا إلى جمهورية مصر العربية لمتابعة التحقيق"؟

يذكر أن النائبة الكويتية صفاء الهاشم، أحدثت أزمة من قبل بعد هجومها على وزيرة الهجرة المصرية، والعمالة المصرية في اجتماع مجلس الأمة الكويتي في أبريل 2017، مطالبة بعدم اعتماد الكويت على العمالة المصرية، كما هاجمت في نفس العام، 2017، وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان، لتصريحه بتوفير فرص عمل للمصريين في دولة الكويت، وطالبت بزيادة الرسوم على الوافدين، ودفعهم رسوما على الطرق التي يمشون عليها.

كما النائبة صفاء وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، لإصدارها بيانا بخصوص واقعة الاعتداء على المواطنة المصرية "فاطمة" في الكويت، وآخر واقع افتعال النائبة الكويتية للأزمات هو اعتراضها على نقل القنصلية المصرية من الروضة إلى منطقة السلام، قائلة إن ذلك "سيخلق فوضى".

المصدر: فيتو

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